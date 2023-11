Prenderà il via oggi la seconda edizione del Festival ‘Parole di Marca’ organizzato dall’Associazione Worldland sotto la Direzione artistica di Dario Aspesani. Il primo appuntamento si terrà oggi alle 17 a palazzo Sant’Agostino nel centro storico di Montegiorgio, con la presentazione del libro ‘La vita è ‘na commedia’ dell’attore e regista dialettale Gabriele Mancini e letture di Mario Maurizi con intermezzi musicali. Altri appuntamenti: sabato 11 novembre alle 18 nella chiesa Santa Maria in Muris a Belmonte Piceno, Isabella Cappella proporrà alcuni racconti del dopoguerra nella media Valtenna. Il 25 novembre ore 15,30 al chiostro Sant’ Agostino di Montegiorgio, Lara Giancarli & Band in concerto con ‘Donne al centro’. A chiudere sabato 2 dicembre alle 18,30 a palazzo Sant’Agostino, inaugurazione del Museo della Musica popolare curato da Dario Aspesani e presentazione del Densoon di Gianfranco De Nicolo.