Al via la seconda edizione di ‘Sem Escape’, evento targato Ente Contesa, che si svolgerà domani, all’interno del centro storico elpidiense. ‘Sem Escape’ prende ispirazione dalle note ‘escape rooms’, giochi di logica in cui i partecipanti, raggruppati in squadre, sono rinchiusi in una o più stanze e devono risolvere diversi enigmi per arrivare al premio finale. La particolarità di questa manifestazione, risiede nel fatto che si tratta di una vera e propria escape room a cielo aperto, caratterizzata da numerose tappe situate in tutto il centro storico della città. Per l’occasione abbiamo intervistato Alessandra Gramigna, presidente dell’Ente Contesa, la quale ha spiegato come alla base di questa iniziativa, ci sia la volontà di rivolgersi ad un target solitamente giovane per creare intrattenimento parlando di storia. Oltre a ciò l’obiettivo degli organizzatori è quello di incentivare il movimento all’interno del centro storico, promuovendo anche attività come bar e locali. "Dopo il sold out dell’anno scorso, in cui il tema principale era quello della Contesa del Secchio, abbiamo deciso di ritornare con enigmi ed indovinelli legati ai templari e alle novelle di Boccaccio. Il gioco inizierà alle ore 21, e prevediamo una durata di circa 3 ore” ha dichiarato la presidente. Sì va per il tutto esaurito anche in questa edizione, restano ancora pochissimi posti per partecipare. Segno di come sia possibile utilizzare un fenomeno in voga come questo, per creare aggregazione tra i diversi partecipanti, trattando temi culturali e storici. “Ringrazio tutto lo staff dell’Ente Contesa che ha lavorato con dedizione per la realizzazione di questo evento - ha concluso Alessandra Gramigna - in particolare Francesco Crupi e Anita Capparuccia che sono stati gli ideatori della Sem Escape".

Matteo Maistrini