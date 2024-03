Seconda trasferta per le ragazze del volley

Seconda trasferta consecutiva per la Carlo Forti – Axore.it Volley Angels Lab che oggi pomeriggio sarà di scena al PalaBrasili di Collemarino per affrontare il derby contro la locale formazione della Sistema X. La squadra scenderà in campo per ripartire dopo la seconda sconfitta di fila susseguente alla serie positiva che durava da nove giornate e vorrà tornare a fare punti per mantenere salda quella terza posizione che da alcune settimane è appannaggio delle rossoblù. Di fronte però c’è una Sistema X Collemarino che ha conquistato quattro punti nelle ultime undici partite e in classifica ne conta venti, che valgono un quartultimo posto nella graduatoria del girone F della serie B2- All’andata vinsero le doriche 3-1 al termine di una partita bellissima, Tiberi e compagne non hanno nessuna intenzione di inanellare il terzo stop di fila Fischio d’inizio alle ore 17.30.