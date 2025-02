Secondo avvistamento: lupo si aggira in località Borgo Santa Rosa

La presenza di lupi in prossimità dei centri abitati si fa sempre frequente, dopo la segnalazione di Smerillo un secondo caso anche a Falerone. L’avvistamento è avvenuto nella notte fra sabato e domenica in località Borgo Santa Rosa, area residenziale adiacente al centro storico in cui esistono diverse attività commerciali: bar, farmacia, macelleria e persino la scuola del capoluogo. L’animale è stato avvistato lungo la strada ma quando ha visto sopraggiungere una vettura, ha subito cercato rifugio fra la vegetazione. Questo conferma il fatto che i lupi sono per natura animali molto schivi che cercando di tenersi lontano dall’uomo. Resta però il fatto che gli avvistamenti in prossimità delle aree urbanizzate si stanno facendo sempre più frequenti, la settimana scorsa è stato segnalato un caso nella frazione di San Martino al Faggio di Smerillo, ora arriva da Falerone una zona collinare molto urbanizzata se si considera anche l’area di Piane.

Al momento non sono stati segnalati aggressione da parte di animali domestici o da cortile nella zona, ma i residenti hanno spiegato che gli avvistamenti dei lupi anche in queste zone sono stati più frequenti negli ultimi anni. Questi animali forse spinti dalla fame si stanno avvicinando anche alle zone urbanizzate e questo inizia a creare anche una certa apprensione fra i residenti, in primo luogo l’area di resta sempre il pensiero di potersi imbattere in questi animali uscendo di casa, nelle compagne invece ci sono molti proprietari di allevamenti di famiglie con animali da cortile. a.c.