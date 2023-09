Sede Alternativa Pinacoteca Crivelli a Sant'Elpidio a Mare

Non c’è solo la scuola ‘Bacci’ da delocalizzare in vista dei lavori di demolizione e ricostruzione finanziati col Pnrr. Bisogna trovare una sede alternativa e temporanea anche per le opere custodite nella civica Pinacoteca ‘Vittore Crivelli’ e nel Museo della Calzatura, in quanto i lavori nel palazzo che li ospita (anch’essi finanziati col Pnrr) sono già stati appaltati. E, a quanto pare, l’orientamento dell’amministrazione comunale, ottenuto anche l’avallo della Soprintendenza, è molto chiaro. Alcune opere (polittico e trittico del Crivelli su tutte, ma anche alcune altre tele particolarmente importanti e di grandi dimensioni del ricco patrimonio artistico) saranno dislocate nelle stanze del palazzo Comunale, mentre tutte le altre, insieme alle ricche collezioni di calzature storiche del Museo intitolato al cavalier ‘Vincenzo Andolfi’, troveranno provvisoriamente casa nei locali dell’ex Tribunale. Tale sede, perciò, non potrà essere destinata ad accogliere parte della popolazione studentesca del ‘Bacci’, così come continua a sollecitare il gruppo del Pd, dichiarandosi strenuamente contrario alla soluzione dei moduli provvisori che, a questo punto, sembra rimasta l’unica percorribile.