Sede per ecocentro e autoparco

Un’area capace di ospitare l’ecocentro e l’autoparco. La cerca il Comune e ne ha bisogno anche la Sgds Multiservizi. Per questo, nell’ultima sua seduta, la Giunta ha votato "di fornire l’indirizzo alla società per individuare nel territorio comunale un luogo da acquisire che permetta lo svolgimento delle funzioni di servizio". Le caratteristiche richieste dal Comune sono: la non presenza nel centro abitato, l’essere servita da opere di urbanizzazione ed il facile accesso viario. Attualmente una porzione dell’autoparco è utilizzata dalla Sgds. Insieme all’ecocentro le aree sono potenzialmente esposte a rischi relativi alla gestione, alla vetustà delle strutture legate alle funzioni svolte, anche alla luce dell’incendio accaduto il 24 febbraio: "Con la delocalizzazione in un’altra area più idonea sarà possibile avviare sugli spazi attuali un processo di rigenerazione urbana tramite un intervento di recupero a livello di infrastrutture e servizi, limitando il consumo di territorio a tutela della sostenibilità ambientale. Ciò potrà permettere alla comunità di riappropriarsi degli spazi e di rivivere quelli rigenerati, con evidenti miglioramenti nella qualità della vita e nella sfera sociale, economica ed ambientale", è spiegato della delibera.