Sede per i medici di base "Cerchiamo gli spazi"

Che ne è del progetto di aggregare i medici di base della città, mutuando l’esperienza dei colleghi della vicina Sant’Elpidio a Mare oggi riuniti in un’unica sede? L’intenzione di procedere in quella direzione è confermata e a questo stanno lavorando il sindaco, Massimiliano Ciarpella e il consigliere comunale delegato sulla sanità, Giuseppe Malcangi con l’Ast di Fermo. "Condividiamo l’intenzione di favorire le reti tra i medici di base - dice il sindaco - individuando spazi adeguati, per potenziare un servizio di assistenza ambulatoriale che migliori i servizi di prossimità al cittadino". Oltre a ragionare sulla modalità migliore per attuare l‘aggregazione, si sta valutando dove collocarla, ragionando su diverse le location, oltre alla Cittadella del Sole o ai locali del Serd (quando si deciderà di trasferire il servizio altrove) ma non si esclude che possano essere individuati più punti in cui dislocare i medici anziché concentrarli in un’unica destinazione. Ciarpella ribadisce l’apprezzamento per il proficuo rapporto di dialogo e collaborazione che si è instaurato col direttore generale, Gilberto Gentili: "Con l’Ast abbiamo in comune l’obiettivo di garantire all’utenza, un servizio sanitario efficiente e, laddove possibile, implementare le attività di specialistica nel nostro distretto". In questo contesto, rientra anche, seppure per un periodo ristretto considerato che è stato attivato il 22 luglio e termina domani, il servizio di guardia medica turistica "che è un presidio importante per il nostro territorio, considerato il sensibile incremento di popolazione nel periodo estivo". Nel periodo clou, di Ferragosto, dall’Ast informano che la guardia medica turistica allestita presso la Croce Verde "ha regolarmente svolto il servizio nella fascia oraria prevista (9-13) e sono state visitate 17 persone (cui si aggiungono le 24, di cui 11 consulti telefonici, alla Guardia Medica di Sant’Elpidio a Mare) e, nella stessa sede, essendo un giorno prefestivo è stato garantito il servizio di continuità assistenziale dalle 12 alle 20. A Ferragosto, il servizio è stato garantito da un medico presente dalle 8 alle 20, nella stessa sede della Croce Verde e un altro medico dalle 20 alle 8. Nella fascia oraria 8-13 sono state registrate 20 persone e 21 dalle 13 alle 20, 19 dalle 20 alle 8".

Marisa Colibazzi