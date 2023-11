Si terrà stasera al Palazzo Comunale, dalle 21,15, una seduta straordinaria del Consiglio comunale. Innanzitutto ci sarà la ratifica della deliberazione di giunta dello scorso 13 settembre inerente un’apposita variazione al bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2023-2025. Si passerà poi alla comunicazione di prelievo dal fondo di riserva e dal fondo di cassa come previsto dalla delibera di giunta comunale dello scorso 12 ottobre, successivamente anche il punto riguardante la variazione al bilancio di previsione 2023-2025. Si passerà infine a due punti che riguardano l’Ambito Territoriale XIX: in primis la convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali e poi invece si passerà, nell’ultimo punto previsto dall’ordine del giorno, la convenzione attuativa per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio - assistenziali.