Sedute di mammografia: "Percorso semplice e rapido"

Un percorso semplice e rapidissimo, un gesto che può salvare la vita a donne anche giovani. È al distretto di Porto San Giorgio che si tengono le sedute di mammografia, per il percorso screening dedicato alle donne tra i 45 e i 74 anni. L’obiettivo è arrivare in maniera precoce all’eventuale diagnosi di cancro al seno, in moda da poter intervenire in tempo e con efficacia. Se la convocazione non arriva direttamente a casa si può chiamare il distretto e il servizio prevenzione dell’Ast di Fermo per avere un appuntamento, in genere fissato in tempi rapidi, non oltre il mese successivo all’accesso. Ieri mattina era giorno di mammografie, ogni seduta vede lo studio di 24 pazienti che hanno l’appuntamento a intervalli di dieci minuti una dall’altra. Sono tecnici di laboratorio a guidare la macchina ad altissima risoluzione, moderna ed efficace, con tomosintesi in 3D, donata un anno fa dalla Fondazione Carifermo. Uno strumento leggero e facilissimo da usare, per nulla fastidioso per le donne coinvolte. C’è un sorriso, una parola che rassicura, c’è la certezza di essere presi in carico e, nel caso di problemi, di avere un percorso chiaro e pronto di presa in carico per eventuali problematiche. Nessun bisogno di fare accettazione, nessuna necessità di impegnativa, un percorso gratuito che davvero funziona. Il resto lo fa la buona volontà delle pazienti, come la signora che arriva da Piane di Montegiorgio e racconta: "Mia madre ha scoperto proprio così di avere un tumore al seno, preso per tempo e curato, oggi è ancora con noi. Sono contenta di avere questa possibilità, sono andata al lavoro prima per poterci essere". I sanitari che si occupano del servizio spiegano: "Prenotiamo 24 persone alla volta ma se ci si presenta senza appuntamento non mandiamo via mai nessuno, raccontano i tecnici, spesso donne anche per far sentire più a loro agio le signore che arrivano, quello che ci dispiace è che spesso capita che si prenda appuntamento e poi non ci si presenti senza prendersi il disturbo di disdire e lasciare spazio ad altri. È una leggerezza che porta difficoltà organizzative e vale anche per le liste di attesa. Chi non ha intenzione di presentarsi ha un numero di telefono per disdire o spostare l’appuntamento, il numero verde screening è 800185454 attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10,30 alle 13, la mail screeningonco.ast.fm@sanita.marche.it". Dopo l’esame il referto sarà studiato da due medici diversi, se c’è un sospetto da approfondire si viene chiamati per una ecografia, nel caso si riscontri un nodulo il sistema provvede a prenotare ulteriori accertamenti. Gli inviti si rinnovano ogni due anni, un gesto piccolo che però vale la possibilità di salvarsi la vita.