Segnaletica, pagina web e una app. Così Amandola si prepara a intercettare più turisti possibile

Sempre più digitale la dimensione promozionale del territorio Amandolese, l’Amministrazione guidata dal sindaco Adolfo Marinangeli, vara un nuovo piano di segnaletica, pagina web e una nuova webApp. L’obiettivo e portare la città montana in una nuova dimensione nella promozione del territorio. Iniziamo dalla nuova applicazione denominata ‘app.amandola.info’, assistita da AI (intelligenza artificiale) in via di sviluppo ed ampliamento per essere sempre più al passo con la tecnologia. La app sono accessibili da qualsiasi dispositivo mobile come smartphone e tablet, non richiede download, registrazioni o processi particolari, ma soprattutto é istantaneamente attiva cliccando il link, scansionando la segnaletica turistica installata in più punti sensibili della città di Amandola. Inoltre da pochi giorni in piazza Risorgimento è stata attivata l’antenna wireless free : obiettivo di permettere a tutti cittadini e visitatori di connettersi, gratuitamente e in modo semplice a una rete wifi libera denominata ‘Wifi piazza Risorgimento’. Registrandosi in modo semplice e veloce alla rete così da navigare in completa sicurezza informatica. Una volta registrati il sistema invia una password tramite Sms che l’utente dovrà inserire; fatto questo semplicissimo passaggio si potrà navigare gratuitamente e liberamente senza ulteriori autenticazioni in futuro. Il servizio è attivo 24 ore al giorno è completamente gratuito. Un grande passo in avanti verso l’innovazione e la tecnologia del Futuro e per Amandola che potrà sfruttare questi sistemi non solo per offrire un servizio alla popolazione, ma soprattutto valide occasioni ai turisti di conoscere il paese ele tante offerte del territorio.

