Segretario del Pd, ecco dove si vota

Un Pd in cerca d’autore in viaggio anche nel fermano. Secondo il segretario provinciale Luca Piermartiri è un momento delicato ma anche molto vivace: "Qui c’è da ricostruire dal principio, c’è bisogno di tutti e servono proposte e innovazione anche comunicativa. Spero che si sappia ricostruire il partito senza caminetti". I circoli hanno indicato la preferenza a Bonaccini col 48% delle preferenze come segretario nazionale, la sfida sarà con Elly Schlein che ha portato a casa il 39. Per lei c’è il supporto di Meri Marziali, sindaco di Monterubbiano, che spiega: "In Elly Schlein abbiamo visto un elemento di rottura col passato, una leadership femminile e femminista". Andrea Di Virgilio per Bonaccini ribadisce la necessità di ritrovare una capacità comunicativa nuova: "Il centro sinistra non può esistere senza un Pd forte. Da soli non si va da nessuna parte ma le alleanze si fanno sui temi. E basta divisioni". Per De Micheli si è speso Francesco Giacinti, portando a casa il 10%, mentre per Cuperlo c’era Catia Ciabattoni, per il 9% delle preferenze nei circoli. Pochi votanti ma una discreta partecipazione. Domenica seggi aperti dalle 8 alle 20, quando comincerà lo spoglio: si sceglie la segretaria regionale tra Chantal Bomprezzi e Michela Bellomaria che oggi alle 18, si presenteranno anche a Fermo nella sala conferenze della Croce Verde. Sono 20 i seggi del territorio, a Fermo al centro sociale Montone, in piazza Sagrini, invia della stazione a Marina Palmense, nella sede della contrada Molini Girola e al centro sociale San Marco. Cinque i seggi a Porto Sant’Elpidio, c’è anche un seggio mobile per chi non si può spostare e si registrerà sul sito del Pd. Gli iscritti del Pd e di Articolo 1 non dovranno pagare niente, i non iscritti dovranno pagare 2 euro e lasciare una firma per condividere il progetto del partito. Della commissione per il congresso fanno parte Roberta Bonanno e Carlo D’Alessio, per l’organizzazione c’è Gioia Corvaro.

Angelica Malvatani