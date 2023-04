segue dalla prima

"In particolare – aggiunge –, fu grazie all’intuizione che Nella ebbe, nel 2012, di modificare il progetto originario di un generico e ormai superfluo centro servizi (auditorium) finanziato con i fondi, allora ancora inutilizzati del Prusst 1998 (Programmi di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio) presentato dal Comune di Fermo, quale comune capofila, coinvolgente 44 soggetti proponenti". A settembre dello stesso anno la Giunta Comunale deliberò gli indirizzi amministrativi dando atto che l’interesse pubblico preminente era quello della riconversione del centro servizi. Dopo aver raccolto il parere favorevole dei proponenti del Prusst e dei sindaci del territorio, la proposta venne sottoposta alla valutazione del Collegio di vigilanza del Prusst il quale, nella seduta del 14 dicembre 2012, deliberò all’unanimità l’approvazione della riconversione della destinazione in servizi di tipo assistenziale sanitario per il mantenimento delle attività del Centro Riabilitazione Montessori, fino ad allora esercitate negli spazi angusti dell’ex Collegio Antonini in via Visconti D’Oleggio: "È del 2014 la posa della prima pietra. Il nuovo Centro Montessori, operativo dal 2016, è un fiore all’occhiello dell’intero territorio fermano. Un risultato che è da attribuire senz’altro alla sensibilità dei sindaci del territorio e dei componenti del Collegio di vigilanza del Prusst ma, soprattutto, alla lungimiranza della sindaca Brambatti. Giustissimo, pertanto, questo riconoscimento postumo del Comune di Fermo, che ringrazio pubblicamente. Avrei inoltre auspicato, interpretando anche il sentimento di tanti cittadini, che venisse dato maggior rilievo alla figura di Nella Brambatti – primo sindaco donna di Fermo – che avrebbe meritato dalla sua città un tributo più significativo. Magari intitolandole la stessa struttura: ’Centro di riabilitazione Maria Montessori – Nella Brambatti’".