Sei giorni da paura a Monte Urano

Iniziano oggi sei giorni della paura con il Monte Urano Horror Festival "Halloween Edition", nel centro cittadino fino al 31 ottobre. Il centro città ospiterà attrazioni, percorsi, eventi e spettacoli ispirati al mondo dell’horror e della paura sotto l’attenta regia dei ragazzi della Pro Loco Monte Urano, che hanno ideato tutto questo nel 2018, con il supporto e il patrocinio dell’amministrazione comunale. Confermato il trasferimento dal periodo estivo a quello di Hallowen (nelle prime edizioni si svolgeva in estate spesso nel periodo del Mercatino della Cazlatura), dopo la gran risposta di pubblico e tantissime attrazioni sold out. E ce ne sono per tutti i gusti partendo dall’Hollywood Horror Tour permetterà di entrare nel mondo del cinema horror, lo Stranger Things invece in quelle dello delle serie record, la Monte Urano Horror Apocalypse ovvero una battaglia serrata agli zombie, l’Hogwarts Experience per immergersi nel mondo di Harry Potter, il Vr Zombie con la sua realtà virtuale e infine il Laser Game per sfidare gli altri a colpi di spada laser. Non mancano spettacoli su prenotazione come "La maledizione della Torre" e "L’Esorcismo" oltre all’escape room "The Menu" (disponibile il 26, 27 e 31 ottobre) e alla rassegna cinematografica dedicata al cinema horror che vedrà la proiezione nella Sala Comunale de La mosca (28 ottobre), Occhi senza volto (29 ottobre) e Frankenstein Army (30 ottobre). Novità l’Horror Train ovvero la navetta gratuita che dal parcheggio arriverà fino in centro storico facendo il giro del paese. Non possono ovviamente mancare tanto buon cibo e soprattutto la musica ben presente in tutte le serate in programma: djToff e Mirko Rossi sabato 26 ottobre, Lele P dj il 27 ottobre e Ale Conti dj per il gran finale di giovedì 31 ottobre. Un evento che come sempre si conferma aperto a tutti visto che è libero e gratuito l’accesso nel centro città per tutte le giornate della manifestazione mentre le varie attrazioni sono a pagamento fino ad esaurimento posti disponibili e per questo gli organizzatori consigliano di prenotarsi. "Ringraziamo tutti i volontari che ci aiutano costantemente, così come tutte le aziende che ci supportano; senza di loro non sarebbe stato possibile realizzare un Festival articolato e strutturato come questo – ha sottolineato la presidente della Pro Loco, Irene Sbaffoni - un grazie anche all’amministrazione comunale, che ha supportato anche questa nostra iniziativa".