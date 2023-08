Sei giovanissime vittime di violenza "Il campanello d’allarme suona forte"

Finiscono sul giornale per i fatti di cronaca, sono protagonisti di momenti di violenza, di una sessualità forte ed esibita, sempre più precoce. Sono gli adolescenti del nostro tempo, stanno male e non riescono a dirlo, nessuno sembra farsi carico del loro dolore. La comunità di Capodarco ha al Sagrini a Fermo il punto di riferimento per situazioni difficili, per i ragazzi che già a 13 anni sono in condizioni critiche, Laura Censi è la responsabile del centro che solo nell’ultimo anno e mezzo ha accolto sei giovanissime minorenni vittime di storie di violenza: "Per noi non è una novità, purtroppo, ma è un forte campanello d’allarme. Il filo conduttore delle storie di queste ragazze è che arrivano da fragilità proprie, legate alle condizioni economiche o sociali di partenza. Proprio quell’essere un soggetto fragile le ha fatte finire nel mirino del branco, di gruppi che si nutrono di eccessi". Laura però sottolinea che dietro e intorno agli adolescenti dovrebbero esserci degli adulti: "Quello che vediamo è che in pochi si fermano davvero a parlare con questi ragazzi. Noi abbiamo esperienza diretta del fatto che i ragazzi anche di 13 e 17 anni si fermano se li ascolti, non scappano via, ti raccontano una parte fatta anche di eccessi. Per noi è di pochi mesi fa la storia di una diciassettenne, con un curriculum molto difficile, con tanti gesti estremi che erano in realtà una richiesta precisa, chiedeva di essere vista". In comunità si arriva quando tutto non ha funzionato, nel contesto intorno, in famiglia, a scuola, nel contesto sociale: "Questa ragazza all’inizio ci ha confessato di non avere un sogno, ma una sua passione c’era, ci siamo mossi per vedere se si poteva coltivare questo piccolo pensiero, è diventata presto collaborativa con un percorso psicologico, l’abbiamo presa in carico e lei ha messo a fuoco il suo atteggiamento di difesa. Adesso fa volontariato a chi sta ancora peggio di lei, ha capito che c’è altro e che il futuro è nelle sue mani".

Gli operatori sociali sono provati a loro volta, arrivano bambine di 14 anni con vissuti che donne adulte non hanno mai neanche lontanamente visto, la soglia è di 13 anni, a 12 anni hanno già rapporti sessuali, spesso con più di 3 persone: "A quel punto si vergognano o sottovalutano quello che è successo, con loro dobbiamo ripartire da capo, organizzare la loro quotidianità, guidarle alla cura della loro intimità, di una vita profonda che va oltre i jeans strappati oltre il limite. Li educhiamo ad un uso corretto del cellulare, si parlano sulle piattaforme ma poi sono digiuni dei rapporti oltre lo schermo. Ti raccontano che nessuno si era mai occupato di loro, che non c’era nessuno a riprenderle la sera se uscivano da sole, nessuno le ha mai aiutate. Io dico che prima di dare psicofarmaci a chi sta male è bene parlare e farsi carico dei ragazzi, se il mondo degli adolescenti sta scoppiando è responsabilità di noi adulti trovare una via d’uscita. Non si può delegare sempre a qualcun altro".

Angelica Malvatani