Sei influencer dagli Usa al Fermano

’Oltre Frontiera’ è il progetto voluto dalla Regione, in collaborazione con Ice-Agenzia, Svem e Linea-Azienda Speciale della Camera di Commercio delle Marche per far avvicinare sempre più le aziende del distretto della moda del fermano con il mercato statunitense. Ha preso il via ieri e per tre giorni sei influencer statunitensi, da oltre cinquecentomila follower, faranno base nelle Marche, visitando aziende e territori, a partire dal Conero, fino a Villa Lattanzi a Fermo, dove faranno base e saranno realizzati dei corner dedicati alle aziende partecipanti al progetto, che avranno la possibilità di esporre prodotti iconici del brand, da veicolare tramite gli influencer. Un viaggio in tante aziende della moda nel fermano da raccontare, costruito sulla singolarità marchigiana che plasma manifatture e stile di vita. Arriveranno nelle Marche: Olga Ferrara, 300mila follower; Ann Caruso, 67mila follower; Diego Dandy in the Bronx, socializzato in men’s style, 47mila follower; Domenico Vacca, 60mila follower, Eleonora Pieroni, ambasciatrice del Made in Italy, della Cultura italiana e del Turismo delle Radici a New York e la giornalista Tijana Ibrahimovic, che porta, a sua volta, altri migliaia di follower. Il progetto prevede anche la partecipazione di otto aziende dal 7 al 9 agosto prossimo: una manifestazione riconosciuta come il più importante evento moda negli Stati Uniti, per consentire un contatto diretto con gli operatori della moda del mercato americano. "Il mercato Usa è un mercato sicuramente interessante, dalle enormi potenzialità di sviluppo ma complesso e diversificato. Per questo la Regione ha voluto strutturare un progetto, articolato e sistemico, di approccio verso il mercato americano – ha detto l’assessore regionale alle Attività Produttive e all’Internazionalizzazione, Andrea Maria Antonini – e la collaborazione di influencers è un ulteriore mezzo per scoprire l’eccellenza delle nostre produzioni manifatturiere". "Conosciamo il potenziale di un mercato che, a livello di moda, che si parli di pelle, calzature o cappelli, importa quasi tutto. Ma sappiamo anche che è una realtà complessa, con grandi differenze al suo interno", continua Antonini. Molto importante, per la sua riuscita, è stata la collaborazione con tutti i soggetti istituzionali del territorio. In primo luogo dell’ente in house della Regione Marche Svem. In proposito Andrea Santori ha detto: "Un piano di ingresso nel mercato americano a più fasi. Dopo il primo step, ovvero lo studio delle aziende marchigiane interessate a lavorare con gli Stati Uniti, i seminari informativi e lo studio del mercato americano, ecco un’altra azione: la visita degli influencer americani nelle Marche. Un modo per far vedere, oltre che testare, la qualità del nostro made in Marche e i luoghi dove viene realizzato".