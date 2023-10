Sei milioni per scuole, rischio idrogeologico e porto

Lavori per ben 6.130.918,25 euro sono previsti nel programma delle opere pubbliche approvato dalla Giunta municipale per l’anno prossimo; 3.172.236,51 euro per il 2025 e 802.000 per il 2026. Una montagna di quattrini non facile da scalare. Vale sempre comunque la pena di provare, in considerazione anche del fatto che l’attuale primo cittadino, Valerio Vesprini, abbia spiegato più volte la tecnica politica che intende utilizzare per ottenere i fondi: "Noi predisponiamo i progetti e li mettiamo a disposizione. L’esperienza insegna che, quando la Regione o lo Stato emana un bando per l’assegnazione di finanziamenti, i primi ad ottenerli pressoché di sicuro sono i Comuni che dispongono di progetti già pronti ad essere realizzati". Detto questo, diamo un’occhiata alle opere pubbliche messe in programma dalla Giunta municipale per il 2024. Spiccano per consistenza i 2.500.000 di euro per i lavori riguardanti l’adeguamento o il miglioramento sismico e la messa in sicurezza degli edifici scolastici; la stessa somma di 2.500.000 di euro per le opere relative alla riduzione del rischio idrogeologico nel territorio comunale. Impegni economici consistenti, ma condivisibili in relazione alle destinazioni. Altro impegno economico importante concerne i lavori di dragaggio all’imboccatura del porto per 606.800 euro già finanziati dalla Regione Marche. Peccato che il programma delle opere pubbliche non contempli una costruzione strutturale tesa ad eliminare o, quanto meno, limitare il fenomeno di accumulo di sabbia all’imboccatura del porto così da evitare i continui e costosi interventi di dragaggio. I 606.800 euro stanziati per 2024, tra l’altro, non sono neanche sufficienti a risolvere il problema se si considera la previsione per lo stesso intervento di altri 200.000 euro nel 2025 e di ancora altri 200.000 nel 2026. Per il 2024 sono previsti inoltre lavori di messa in sicurezza, ripristino funzionalità ed efficientamento energetico edifici scolastici per 140.000 euro, di cui 50.000 da finanziare con gli oneri di urbanizzazione e 90.000 euro con una sovvenzione statale. Per lavori di completamento e miglioramento funzionale degli impianti sportivi vengono stanziati 50.000 euro per il 2024. Un po’ pochini, ma ad essi se ne aggiungono altri 50.000 sia nel 2025 che nel 2026. Infine 50.000 euro per ognuno dei tre anni la Giunta municipale destina alla riqualificazione del verde attrezzato.

Silvio Sebastiani