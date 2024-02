Seicento ore di lezione per diventare operatore di pelletteria

Grazie alla collaborazione fra l’impresa sociale Wega e l’azienda Studio Immagine, è stato attivato un corso di formazione gratuito di 600 ore per diventare operatori di pelletteria. Da un lato la manualità, dall’altro le ultime tecnologie: tutto pronto per il corso ‘Operatore di pelletteria’, un corso professionalizzante con l’obiettivo di reinserire nel mondo del lavoro chi oggi si trova disoccupato, oppure iscritti al centro per l’impiego che hanno difficoltà a reinserirsi. "Abbiamo sviluppato un format – spiega Domenico Baratto, presidente di Wega - grazie alla partnership con Studio Immagine, azienda leader nel settore pelletteria che da decenni lavora con le migliori griffe internazionali. Ogni giorno dall’azienda di Paolo Mattiozzi escono borse e accessori unici nella loro bellezza e qualità". Il corso, della durata di 600 ore, è completamente gratuito e prevede stage aziendali presso lo Studio Immagine. Il progetto rientra, unico per il settore pelletteria nelle Marche, nel programma ‘Goal’ della Regione Marche, che grazie a fondi europei interviene per formare disoccupati rendendoli funzionali al lavoro. "Quello che garantiamo – sottolinea Paolo Mattiozzi – è una formazione completa che permetta al nuovo operatore di muoversi all’interno del ciclo di produzione. Una preparazione che va dal taglio della pelle alla cucitura della borsa fino alla confezionatura finale". Il target di riferimento è quello dei disoccupati con la 103, non ci sono limiti di età proprio perché vuole essere un periodo di reinserimento efficace in un settore come quello della moda che rappresenta un perno dell’economia italiana. Infatti, sono molti gli artigiani che cercano nuovi collaboratori. Le lezioni si terranno nella sede di ‘Studio Immagine’ a Porto Sant’Elpidio. I posti disponibili sono 15, per info www.wegaformazione.com oppure 0736-848619 orario ufficio.

a.c.