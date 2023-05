Sem Run, un’influencer tra le novità

L’anno scorso, la marea colorata di podisti pronti ai nastri di partenza della SemRun, nell’anfiteatro verde di Cs Sport, aveva toccato quota 3mila e quest’anno gli organizzatori contano di realizzare un’altra edizione da record. Promossa dall’Atletica Elpidiense Avis Aido, dal presidente Daniele Antonelli e da Marco Fantuzi, oltre che da Simone Corradini (titolare di Cs Sport, ideatore della manifestazione), la Sem Run è una corsa di circa 10 km (competitiva e non) che può essere vissuta anche come una passeggiata di 4 km.

Il percorso va su e giù tra centro storico, periferia e campagna. Quella del 14 maggio sarà l’edizione numero 51 della Maratonina Elpidiense che, dal 2013, è diventata SemRun, "una iniziativa portatrice sana della valorizzazione del territorio" è stato detto durante la presentazione dell’evento cui sono intervenuti il sindaco, Alessio Pignotti e il vicesindaco Roberto. "E’ una bella manifestazione, molto complessa e che non sarebbe possibile senza l’aiuto di associazioni, sponsor, di tutti gli amici dell’Atletica Elpidiense. Ogni anno – ha detto Antonelli – cerchiamo di offrire qualcosa di nuovo". Quest’anno, ci sarà un trio di accompagnatori: Jessica Tidei, l’influencer La Federica e Fabio Caldari di Radio Deejay "che aveva sentito parlare della nostra SemRun e ha voluto esserci". "Ce la mettiamo sempre tutta per dare il massimo, non mancherà neanche la musica lungo il percorso, e quest’anno – ha aggiunto Fantuzi – abbiamo pure l’auto brandizzata". "E’ vero che la SemRun è ospitata in un luogo privato – ha dichiarato Corradini – ma ci piace metterlo a disposizione per portare un sorriso, dare un senso di accoglienza, una organizzazione impeccabile per un’esperienza che fa stare bene".

Tra i partecipanti ci saranno gli atleti della Filippide del fermano "sempre presenti – ha commentato la presidente Cinzia Spataro – perché lo sport per la disabilità è molto importante"; e dell’Avis "quest’anno anche con la sezione ‘Giovani’" ha detto il presidente Sandro Birilli. Parte del ricavato viene destinato all’istituto scolastico comprensivo. Fondamentale la presenza della polizia locale, "ci saremo con 30 unità" ha assicurato il comandante Stefano Tofoni, del Gruppo Comunale di Protezione Civile e della Croce Azzurra. Le iscrizioni dal 10 al 12 maggio (sul sito www.semrun.it). Alle 9, l’emozionante e festosa partenza della fiumana di podisti, con la t-shirt bianca della SemRun 2023.

Marisa Colibazzi