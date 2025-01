Semina caos a Lido Tre Archi. Urla e minaccia i passanti

Storie di coltelli nel pomeriggio "caldo" della polizia. Intorno alle 18, a seguito di diverse segnalazioni dei residenti di Lido Tre Archi, riguardanti un uomo in escandescenza che urlava in strada, gli agenti della squadra volante sono intervenuti immediatamente. Una volta sul posto, hanno riconosciuto un pericoloso 30enne algerino spesso armato di coltello, quindi sono rimasti in sicurezza in attesa dell’arrivo di altre pattuglie. Nel frattempo il giovane si è barricato in casa, minacciando dal balcone chiunque passasse. A seguito dell’intervento di altre volanti e della squadra mobile, i poliziotti sono riusciti a riportare alla calma e ad affidare il 30enne ai sanitari del 118 per le cure del caso. L’algerino in questione è un pluripregiudicato per numerosi reati contro la persona e il patrimonio, per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, per tentato omicidio e per reati in materia di stupefacenti. Era salito spesso alla ribalta della cronaca, in quanto già nella primavera scorsa si era barricato in casa per oltre 24 ore minacciando tutti i suoi familiari e inveendo dalla finestra. Sempre lo stesso giovane, a maggio scorso, aveva rubato un’auto nuova da un concessionario e dopo aver creato il panico durante la fuga, si era schiantato contro un’auto della polizia. Tre ore prima gli agenti della squadra volante sono intervenuti a Porto Sant’Elpidio, dove hanno notato un uomo che, alla vista dei polizotti, si è nascosto tra la vegetazione presente in via che costeggia la ferrovia. Gli agenti, insospettiti, si sono fermati per identificare l’uomo, che è risultato essere un 38enne di Grottammare. Durante le fasi di identificazione ha lanciato degli oggetti tra le sterpaglie, che una volta raccolti sono risultati essere un coltello e involucro contenete eroina per uso personale. Il giovane è stato segnalato alla prefettura di Fermo: la droga e il coltello sono stati sequestrati.