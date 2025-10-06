Seminano il caos sulla Statale, bloccati in tre

Tre ucraini ubriachi a bordo di un furgone, hanno seminato caos e pericolo, inseguiti dalla polizia lungo la statale Adriatica tra Lido di Fermo e Porto San Giorgio. Bloccati, sono stati identificati e risultati essere incensurati e in possesso di regolare permesso di soggiorno. I tre sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.

Tutto ha preso inizio poco prima delle 2 della notte tra sabato e ieri, quando il furgone su cui viaggiavano gli ucraini, non si è fermato all’alt intimato dalla polizia stradale durante un posto di controllo interforze, in prossimità dell’Hotel Royal. Alla vista della polizia, il conducente del veicolo (un furgone Volkswagen Transporter) ha accelerato la velocità, dandosi alla precipitosa fuga lungo la statale Adriatica.

Ne è scaturito un inevitabile inseguimento della polizia, mentre la follia del conducente del furgone è stata tale che nella scellerata corsa, sia entrato in collisione con un’auto in transito. Nell’impatto una donna è rimasta ferita al punto di ritenersi necessario per lei, l’intervento del personale medico e sanitario. La donna è stata soccorsa sul posto e le sue condizioni non destano preoccupazione.

A fronte del caos creato provocando l’incidente, gli ucraini hanno proseguito l’assurda fuga in direzione sud. A sottolineare la follia della corsa degli ucraini, il fatto che, nello scontro con l’auto, il furgone abbia perso una delle ruote anteriori, e nonostante ciò, gli ucraini abbiano continuato a scappare inseguiti dalla polizia. Fuga presto giunta al capolinea, perché a distanza di qualche chilometro, gli ucraini sono stati bloccati dagli agenti.

I tre soggetti, visibilmente ubriachi, sono stati sottoposti alle verifiche del caso. Dai controlli è emerso che, il furgone su cui viaggiavano è intestato alla ditta edile per la quale tutti e tre lavorano, che gli stessi alloggiano in una struttura di Altidona. I tre sono stati denunciati.

Paola Pieragostini