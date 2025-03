"Sempre aperti, teniamo botta"

Nazario Luzi è il titolare storico dello chalet Grillo, il ristorante è aperto tutto l’anno e lui di abbassare la guardia non ci pensa nemmeno: "Io cerco di lavorare come se fosse estate tutto l’anno, lo faccio per offrire un servizio, per i residenti, per i visitatori di passaggio ma anche per i miei dipendenti. Certo, anche noi soffriamo dei vari aumenti ma non intendo abbassare la qualità e nemmeno chiudere durante l’anno. Si sta qui, si tiene botta, si aspetta la stagione estiva e si va avanti. Mi sono un po’ defilato, lavoro cercando sempre di restare al livello cui i nostri clienti sono abituati, so che questa è una terra generosa che può dare tanto ai turisti, io ne voglio far parte, con la mia consueta energia, forse con un pizzico di entusiasmo in meno ma sempre senza alcuna intenzione di arrendermi alle difficoltà di questo tempo".