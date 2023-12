Sempre in prima linea. La Protezione Civile si riorganizza e rilancia

Sono gli uomini e le donne che sanno intervenire sulle emergenze, sanno prestare soccorso e risolvere problemi.

La Protezione Civile di Fermo si è dotata di una nuova veste organizzativa, fedeli al dettato della nuova normativa, i volontari del Gruppo comunale della Protezione civile di Fermo si sono riuniti in assemblea nei giorni scorsi per eleggere il loro nuovo coordinatore e il consiglio direttivo.

Si è trattato di operazioni miranti alla ricostituzione del Gruppo comunale sotto la nuova formula istituita dal Dipartimento nazionale di Protezione civile. A condurre le operazioni di voto sono stati il dirigente del Comune di Fermo, Alessandro Paccapelo ed il referente operativo comunale della Protezione Civile di Fermo Lorenzo Paniccià. Quest’ultimo, pur restando referente comunale, ha ricevuto i ringraziamenti dell’amministrazione e dei volontari per il lavoro svolto in questi anni anche come coordinatore dei volontari stessi, un lavoro difficile che ha portato però alla crescita del gruppo e, in generale, dell’intero sistema di Protezione civile comunale.

A portare i saluti in avvio di assemblea sono stati il Sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro e l’assessore con delega alla Protezione civile, Ingrid Luciani. Il primo cittadino ha sottolineato l’impegno del Gruppo Comunale a fare continui corsi di formazione, aggiornarsi, avere rapporti di collaborazione con le scuole, formare le giovani generazioni alla cultura di Protezione Civile. Nuovo coordinatore operativo dei volontari è Fabrizio Tacchetti, suo vice sarà Alberto Capriotti.

Quanto al consiglio direttivo, per il reparto Tecnici sono stati eletti Franco Anselmi ed Elisa Codoni; per reparto Pronto intervento i referenti sono Francesco Lanciotti e Luciano Paradiso; per il reparto Sar designati i volontari Roberto Tomassini e Davide Luparello; per il reparto comunicazioni e attività generali, i volontari Daniele Iacopini e Michele Paradiso; per il reparto manutenzione sede e mezzi di soccorso, il volontario Marco Scipioni.