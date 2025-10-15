Sanità pubblica a caro prezzo

Massimo Pandolfi
Sanità pubblica a caro prezzo
Fermo
Sentieri di libertà, quattro escursioni per ricordare le fughe dei prigionieri
15 ott 2025
ALESSIO CARASSAI
Cronaca
Sentieri di libertà, quattro escursioni per ricordare le fughe dei prigionieri

Alla ‘Casa della Memoria’ di Servigliano torna ‘Sentieri di Libertà’, da domani a domenica. Si tratta di camminate commemorative, immersi nella natura e nella storia, con partenze al mattino da Servigliano. Ogni giorno si raggiungerà un luogo diverso, legato alle vicissitudini dei prigionieri scappati dal Campo di Servigliano il 14 settembre 1943, e protetti dalle famiglie contadine della zona dai rastrellamenti nazifascisti. Tutti gli eventi sono gratuiti, ma è gradita la prenotazione al 380-4759708.

La partenza sarà sempre dal ‘Parco della Pace’ di Servigliano alle 8.30 e si percorrono a piedi i sentieri che portarono i prigionieri del Campo 59 alla salvezza, dopo la fuga di massa del 14 settembre 1943, protetti dai contadini della media e alta Valtenna. Si parte domani 16 ottobre con il percorso Servigliano – Monte San Martino. Venerdì 17 percorso leggermente più impegnativo con la Servigliano – Montelparo – Ponte Maglio di Santa Vittoria in Matenano, durante il percorso ci saranno racconti sulle storie di ex prigionieri e sulle famiglie che lì ospitarono, alle 18 presso l’ex stazione incontro sul tema ‘Storie di resistenza civile’ a cura di Giuseppe Millozzi.

Sabato 18 ottobre percorso Servigliano – Smerillo – Comunanza, con varie soste, alle 18 sempre presso l’ex Stazione di Servigliano con la presentazione in anteprima assoluta del progetto di digitalizzazione del diario di Robert Dickinson. A chiudere il programma domenica 19 ottobre a partire dalle 9,30 ritrovo al Campo 59 di Servigliano e seguendo il fiume trasporto in pullman si raggiungerà Fermo.

ResistenzaEscursioni