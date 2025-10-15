Sentieri di libertà, quattro escursioni per ricordare le fughe dei prigionieri

Alla ‘Casa della Memoria’ di Servigliano torna ‘Sentieri di Libertà’, da domani a domenica. Si tratta di camminate commemorative, immersi nella natura e nella storia, con partenze al mattino da Servigliano. Ogni giorno si raggiungerà un luogo diverso, legato alle vicissitudini dei prigionieri scappati dal Campo di Servigliano il 14 settembre 1943, e protetti dalle famiglie contadine della zona dai rastrellamenti nazifascisti. Tutti gli eventi sono gratuiti, ma è gradita la prenotazione al 380-4759708.

La partenza sarà sempre dal ‘Parco della Pace’ di Servigliano alle 8.30 e si percorrono a piedi i sentieri che portarono i prigionieri del Campo 59 alla salvezza, dopo la fuga di massa del 14 settembre 1943, protetti dai contadini della media e alta Valtenna. Si parte domani 16 ottobre con il percorso Servigliano – Monte San Martino. Venerdì 17 percorso leggermente più impegnativo con la Servigliano – Montelparo – Ponte Maglio di Santa Vittoria in Matenano, durante il percorso ci saranno racconti sulle storie di ex prigionieri e sulle famiglie che lì ospitarono, alle 18 presso l’ex stazione incontro sul tema ‘Storie di resistenza civile’ a cura di Giuseppe Millozzi.

Sabato 18 ottobre percorso Servigliano – Smerillo – Comunanza, con varie soste, alle 18 sempre presso l’ex Stazione di Servigliano con la presentazione in anteprima assoluta del progetto di digitalizzazione del diario di Robert Dickinson. A chiudere il programma domenica 19 ottobre a partire dalle 9,30 ritrovo al Campo 59 di Servigliano e seguendo il fiume trasporto in pullman si raggiungerà Fermo.