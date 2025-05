"Senza le scuole, grandi difficoltà"

Una riflessione ampia quella che porta avanti Alida Nepa. "Chiaramente – sottolinea – in città, nel centro storico si vive circondati da servizi, da tante attività commerciali. Una valutazione ben diversa riguarda invece le frazioni. Ad esempio ci sono realtà molto lontane dal centro, dove ci sono pochi servizi, come l’autobus che magari o non passa proprio o passa raramente. Mi sentirei in difficoltà, anche per chi ha bambini, dei figli sarebbe importante che ci siano almeno le scuole. Un ragionamento diverso riguarda invece quelle frazioni periferiche al centro che sono più attrezzate, più vicine alla città. Queste sono le differenze principali secondo me".