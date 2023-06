Senza patente scappa all’alt

Non si è fermato all’alt dei carabinieri ma, dopo la fuga, si è presentato in caserma confessando di essere lui il conducente dell’auto. Si tratta di un 51enne di Montegranaro, per il quale è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Fermo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio si è verificato di sera nel centro cittadino di Montegranaro. Il 51enne, alla guida di un’Alfa Romeo, non ha rispettato l’alt imposto dai militari dell’Arma in uniforme mediante la paletta segnaletica, invertendo la marcia e fuggendo rapidamente per evitare il controllo. Nonostante i carabinieri si siano messi all’inseguimento del veicolo, attivando dispositivi luminosi e acustici, il conducente in fuga, successivamente identificato come l’uomo denunciato, ha continuato a guidare ad alta velocità, adottando una condotta pericolosa per gli altri utenti della strada e eludendo così il controllo delle forze dell’ordine. Con sorpresa, però, dopo alcune ore il 51enne si è presentato spontaneamente presso il Comando dei carabinieri di Montegranaro, ammettendo le proprie responsabilità e spiegando di essere fuggito poiché non era in possesso di patente di guida e di copertura assicurativa per la vettura.

f. c.