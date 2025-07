Senzacqua: "Analisi di Goletta Verde. Positivi i dati delle nostre acque"

I dati diffusi da Goletta Verde di Legambiente sullo stato di salute delle acque marchigiane parlano chiaro: la provincia di Fermo ottiene risultati eccellenti.

Soddisfazione dunque anche per Porto San Giorgio, dove il campionamento effettuato alla foce del fiume Ete Vivo ha confermato valori pienamente conformi. "Accogliamo con grande piacere questo importante risultato: i valori delle acque monitorate lungo la costa fermana, comprese quelle di Porto San Giorgio, risultano entro i limiti di legge. E’ un segnale chiaro della qualità del lavoro svolto negli anni nella gestione e nel controllo delle acque che attraversano il nostro territorio". A dichiararlo è Fabio Senzacqua, assessore con delega all’Ambiente.

"Un risultato così importante non arriva per caso – prosegue Senzacqua -. Se oggi possiamo registrare dati così positivi lungo le nostre coste, il merito va in gran parte a CIIP, che con serietà e competenza gestisce quotidianamente gli impianti di depurazione, garantendo la sicurezza ambientale e la qualità delle nostre acque. A loro va il mio personale ringraziamento non solo per questo ennesimo dato positivo, ma anche per il contributo prezioso che offrono ogni anno al conseguimento della Bandiera blu, riconoscimento di qualità che la nostra città può esporre con orgoglio. Sono segnali concreti che ci indicano quanto sia fondamentale continuare a investire in tutela ambientale e servizi di qualità, sostenendo chi ogni giorno lavora con competenza e passione per il bene del territorio. La salute del nostro mare e dei nostri cittadini resta una priorità, così come il valore turistico e ambientale di Porto San Giorgio e di tutto il territorio Fermano", conclude Senzacqua.