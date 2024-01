Senzacqua avanti sulle tamerici:: "La condotta idrica non è un problema"

"Il progetto va avanti senza problemi né tentennamenti, tant’è vero che abbiamo chiesto alla ditta appaltatrice di accelerare l’attuazione dei lavori". Lo afferma l’assessore all’ambiente e vicesindaco, Fabio Senzacqua, con referimento alla notizia da noi riportata ieri che si era creato un problema di ordine tecnico che metteva in forse la possibilità di trasferire le 58 tamerici dal lato ovest del lungomare, dove si trovano da oltre 50 annni con funzione spartitraffico, sul lato est dello stesso lungomare in esecuzione del progetto deciso dall’amministrazione comunale. Sennonché il Consorzio idrico aveva rilevato che le piante sabbero state messe a dimora su un’area in cui insisteva una condotta dell’acquedotto, quindi impraticabile. Senzacqua, a cui chiediamo di sapere se il problema era stato risolto, ci dice: "Intanto, si trattava di una questione sollevata dal consorzio idrico secondo cui prima di dare il via all’intervento sarebbe stato necessario eseguire una verifica". Verifica sul posto realizza proprio l’altro ieri pomeriggio dall’assessore alla presenza dei tecnici del Consorzio idrico.

"E’ stata eseguita mercoledì scorso ed è stato appurato che si può procedere tranquillamente all’attuazione dell’opera". Sospiro di sollievo da parte dell’assessore, mentre ha masticato amaro chi, contrario allo spostamento, sperava che risultasse tecnicamente impossibile. Il timore è che le piante non possano superare lo stress del cambiamento. Resta comunque sempre la necessità di conoscere, anche per una questione di trasparenza, quali siano i motivi dell’operazione tamerici che continua a non piacere a buona parte della città. Il progetto dell’amministrazione prevede di metterne ognuna in una vasca quadrata di un metro di lato e un metro di profondità e distanti ognuna cinque metri dall’altra.

s.s.