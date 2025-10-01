Senzacqua, Cencetti e Marinangeli. L’analisi dei candidati sangiorgesi

A Porto San Giorgio le regionali 2025 hanno portato riflessioni diverse tra i tre candidati cittadini. Fabio Senzacqua per la Lega, Marco Marinangeli con i Nuovi Moderati e Stefano Cencetti con la civica Progetto Marche hanno raccontato le loro impressioni, tra soddisfazione e rammarico.

Senzacqua ha raccolto oltre millecinquecento voti, con cinquecentosettanta nella sua città e quasi quattrocento a Fermo. "Sono soddisfatto, la Lega a Porto San Giorgio è il terzo partito con quasi il dodici per cento e nella provincia di Fermo ha raggiunto la seconda percentuale più alta dopo Macerata", ha detto. L’unica amarezza è legata al seggio mancato per soli quarantacinque voti, un obiettivo che lui stesso aveva indicato come prioritario. Nonostante questo, rivendica un risultato importante per la Lega che ha tre consiglieri regionali.

Diverso lo sguardo di Marinangeli, che riconosce di aspettarsi qualcosa di più. A Porto San Giorgio ha superato le quattrocento preferenze e complessivamente in provincia poco più di mille. "A livello regionale ci sono mancati quattrocento voti per far scattare il seggio, sarebbe stato fondamentale per dare più peso al nostro lavoro dentro al partito", ha dichiarato. Non nasconde una certa delusione per il risultato in città, dove sperava in un sostegno più ampio. "Onestamente pensavo meglio", ha ammesso. Ora guarda avanti e si dice fiducioso che nel nuovo assetto politico potrà arrivare un riconoscimento al lavoro svolto.

Più sereno appare Stefano Cencetti, che ha corso con una lista giovane, nata appena due mesi e mezzo prima del voto. Ha ottenuto trecentodue preferenze ufficiali, che sarebbero state oltre quattrocento se non ci fossero stati più di novanta voti annullati per errori di compilazione. Per lui è un buon risultato, soprattutto perché frutto di una campagna personale. "Ho fatto campagna senza sindaci, assessori o consiglieri. I miei sono voti personali, presi andando nelle piazze, nei locali e nelle associazioni, con l’aiuto della mia famiglia e degli amici", ha raccontato. Rivendica anche lo spirito con cui vive la politica: "Dal martedì dopo il voto sono tornato al lavoro. Per me resta spirito di servizio, non un mestiere. Le priorità sono famiglia, lavoro e amici".

Tre voci diverse, dunque, ma unite dall’impegno per la città confermandone il ruolo nel panorama politico regionale.

Silvio Sebastiani