Senzacqua e De Luna: scontro aperto sullo sport

Evidentemente non vi sono argomenti di maggiore pregio da proporre al dibattito, peraltro evanescente, se l’assessore allo sport, Fabio Senzacqua (foto in alto), si vede costretto ad avviare una polemica, con botta e risposta con il suo predecessaore nell’incarico Christian De Luna (foto in basso), sulla ’Regolarizzazione di alcuni contratti di concessione relativi alle strutture sportive’, risolvendo, e qui la manganellata alla passata amministrazione, la poco piacevole situazione ereditata. Fa degli esempi: "I bandi indetti dalla passata Giunta per il circolo tennis e il palasport erano stati lasciati senza firma delle convenzioni e gli incontri con gli aggiudicatari dei bandi si erano conclusi con un nulla di fatto".

A noi sorge spontanea una domanda: ma queste non sono operazioni burocratiche di competenza degli uffici? Comunque sia una provocazione, la sua, nei confronti dell’ex assessore allo sport Christian De Luna, il quale senza volerlo si è trovato su un ring a prendere cazzotti e costretto a reagire. Dice: "Non è vero che i bandi per la gestione del PalaSaveli e del circolo tennis si erano conclusi con un nulla di fatto. È vero il contrario con determinazione dirigenziale era avvenuta l’aggiudicazione definitiva per due annualità del palas e con determina della Sua il circolo tennis aveva il concessionario per nove anni". Detto questo, De Luna passa al contrattacco: "Vorrei far presente a Senzacqua che l’eredità pesante l’ha ricevuta il sottoscritto quando nell’estate 2021, subentrato all’allora dimissionario assessore allo sport Valerio Vesprini trovò un palazzetto abbandonato". La querelle non finisce qui.

L’ultima parola se la prende Senzacqua: "De Luna forse è in cerca di quella celebrità che non ha avuto da assessore. Lo fa, però, dopo che questa amministrazione è riuscita a dirimere una complicata situazione ereditata". Secondo lui: "De Luna comunica forse imbeccato inesattezze così gravi spero per pura ’cagnara’ politica". A questo punto chiudiamo con le loro argomentazioni, nella consapevolezza che agli elettori poco interessano e li prendono in parola quando si accusano vicendevolmente di intervenire per mettersi in mostra. A noi la parola ’cagnara’ ci ha fatto venir alla mente la favola del pupo e dell’agnello, che bevevano nello stesso ruscello: "Superior Stabat lupus, inferior agnus". Volendoselo magiare il lupo accusò l’agnello di intorbidargli l’acqua, cosa ovviamente impossibile. Nel nostra caso chi potrebbe essere considerato il lupo e chi l’agnello?

Silvio Sebastiani