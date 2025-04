Senzacqua: "Il binomio sport e turismo funziona"

Sono già una decina i tornei sportivi in programma da qui all’estate prossima e l’assessore allo sport e vice sindaco, Fabio Senzacqua si dice certo che tra atleti, tecnici, familiari ed accompagnatori garantiranno almeno 10 mila presenze turistiche. Ricorrere agli eventi sportivi per sostenere il turismo è il principio a cui l’assessore Senzacqua dice che l’amministrazione comunale intende far riferimento ampiamente e con determinazione sulla base dell’esperienza maturata l’anno scorso, convinta, ed i dati statistici le hanno dato ragione, che gli arrivi e le presenze di turisti hanno registrato a Porto San Giorgio un andamento positivo, contrariamente a quello negativo verificatosi nelle altre località turistiche, sia dovuto alle tante manifestazioni sportive di carattere nazionale ospitate in città, con numerosi atleti provenienti dalle più disparate parti d’Italia.

Il presidente dell’associazione albergatori Ataf, Gianluca Vecchi, ammette: "Se nel 2024 la città ha retto bene turisticamente rispetto alle altre località è dovuto all’organizzazione delle manifestazioni sportive. I dati delle località che non le hanno promosse sono risultati assai peggiori. Visto com’è andata è quanto mai opportuno e necessario continuare ad utilizzare lo sport ai fini turistici" "E gli eventi sportivi così come si sono svolti – interloquisce Senzacqua - hanno garantito l’affermazione dei principi turistici di base che sono la promozione, le presenze e le manifestazioni di accoglienza".

Assessore Fabio Senzacqua, considerato che è stato lei l’anno scorso protagonista nell’individuare ed accogliere eventi sportivi si è già mosso in tal senso per l’anno corrente? "Ovviamente sì, e farò in modo, se possibile, che siano in numero maggiore".

Ne ha già in programma ed eventualmente quali sono? "Eccone alcuni: il campionato nazionale Libertas di ginnastica ritmica, che si terrà dal 30 aprile al 4 maggio, il torneo di calcio a Pasqua, il torneo di basket dal 25 al 27 aprile, il Cyling Festival il 16 e 17 maggio, il Tornea Acsi dal 30 maggio al 2 giugno, 31esimo torneo nazionale giovanile di basket dal 30 giugno al 5 luglio, 3vs3 beach basket 1.10 agosto, half marathon 1 settembre, sesto torneo giovanile del fermano dal 12 al 15 giugno.

Silvio Sebastiani