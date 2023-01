Sequestrate reti da pesca abusive

Sequestrate dal personale dell’ufficio circondariale marittimo di Porto San Giorgio alcune reti da posta, attrezzo da pesca professionale, abusivamente allestite sotto costa. È accaduto ieri mattina nello specchio d’acqua di fronte allo stabilimento balneare del Delfino Verde, sul lungomare nord. I militari della guardia costiera nel quotidiano svolgimento della loro normale attività di polizia marittima, ispezionando il territorio di competenza, hanno visto le reti irregolarmente collocate sotto costa e, come sono soliti operare per legge in circostanze simili, ne hanno immediatamente eseguito il sequestro. Inoltre hanno proceduto ad elevare un verbale nei confronti del trasgressore proprietario delle reti, in quanto responsabile di aver utilizzato illecitamente le reti in zona di mare non consentita, attrezzi comunque non consentiti ad un diportista o comunque ad un pescatore sportivo. Durante il controllo l’interessato si è agitato ed ha dato in escandescenze: "C’è stato un po’ di fermento, di alterazione ma nulla di eccessivo", fanno sapere dallo stesso ufficio circondariale marittimo. I guardia coste sono poi riusciti a calmare la persona verbalizzata lo cercando di farle capire l’illegalità commessa.