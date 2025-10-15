Sequestrato e torturato. Spedizione punitiva di una banda di pusher. Le sevizie durate 6 ore

Dopo averlo seguito, lo hanno immobilizzato, fatto salire in macchina, trasportato in una casa isolata per poi iniziare a torturalo, infliggendogli coltellate, picchiandolo violentemente e gettandogli olio bollente addosso. Una vera e propria spedizione punitiva quella messa a segno nei confronti di una 20enne da una banda italo tunisina che controlla le piazze di spaccio nel Fermano. L’inquietante episodio, su cui indagano i polizotti della squadra mobile di Fermo, si è consumato sabato a Lido Tre Archi.

Erano da poco passate le 16 quando dieci componenti della banda multietnica, con a capo un tunisino di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine e che ha come braccio destro un fermano di 21 anni, hanno deciso di regolare i conti con il 20enne reo di aver spacciato qualche dose nel loro territorio insieme ad un suo coetaneo. Una volta raggiunto Lido Tre Archi in macchina, hanno sequestrato il giovane e lo hanno condotto in un’abitazione, poco distante, ma lontana da occhi indiscreti. E’ qui che iniziata una lunga serie di sevizie durate per quasi sei ore.

Il 20enne è stato colpito con calci e pugni fino a fargli perdere alcuni denti e provocargli un copioso sanguinamento. Non paghi, i componenti della banda hanno fatto bollire una pentola piena d’olio per poi lanciargliela addosso, provocandogli ustioni di secondo grado. Infine la fase finale, in cui hanno colpito la loro vittima con alcuni fendenti, uno al braccio e altri alla schiena.

Intorno alle 22, finite le torture, i componenti della banda hanno caricato il 20enne in macchina, secondo gli inquirenti per finire il lavoro e abbandonarlo in un luogo isolato, ma durante il tragitto sono stati intercettati da alcune pattuglie interforze impegnate in un servizio di controllo. Alla vista di polizia, carabinieri e Guardia di Finanza, i conducenti delle auto con a bordo i componenti della banda hanno cercato di scappare, ma uno dei mezzi è stato bloccato con a bordo due giovani e la vittima del sequestro di persona. Entrambi i componenti della banda sono stati identificati, mentre il 20enne è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso del "Murri" per poi essere ricoverato in ospedale.

Gli investigatori della squadra mobile, guidati dal dirigente Gabriele Di Giuseppe e coordinati dal procuratore capo Raffaele Iannella, hanno subito avviato indagini e acquisito le immagini della videosorveglianza. Attraverso, un’attenta analisi di ogni frammento video, i poliziotti sono riusciti ad identificare tutti i componenti della banda. Si tratta di otto giovani tunisini, di un fermano di 21 anni e di un 23enne di Torre San Patrizio. Sono ancora in corso accertamenti, ma l’impressione è che il cerchio si stia chiudendo intorno a loro.

Fabio Castori