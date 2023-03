Serafini: "Ora orgogliosi del Gigli, ma negli anni lo hanno svilito"

Sempre più vicini al taglio del nastro del polo culturale Beniamino Gigli, previsto per sabato alle 10.30. L’inaugurazione dell’ex cineteatro è argomento centrale di discussione, non tutti sono soddisfatti. Angela Serafini e il suo gruppo di Amici hanno voluto esprimere la loro visione a riguardo con un comunicato. "Sono tutti molto orgogliosi di restituire ’il bene vincolato alla città’, ognuno si vanta di aver ’ridato vita al Gigli’ – si legge –. Purtroppo dimenticano tutti che volevano demolirlo, raderlo al suolo perché era mostruoso ed ingombrante! Il vincolo che hanno dovuto subire venne visto, dal sindaco di allora, come un ostacolo da eliminare e non un’opportunità. Il teatro è stato svilito, snaturato, cambiato: doveva tornare ad essere teatro polifunzionale, aperto a qualsiasi manifestazione; doveva essere restaurato, secondo i dettami del Ministero, in modo conservativo; doveva diffondere cultura, dare lustro all’intera città, non solo per la sua bellezza architettonica, ma anche per gli spettacoli che avrebbe ospitato. Invece non è tornato teatro e neppure è l’ombra di ciò che era e che poteva tornare ad essere – il gruppo poi sottolinea –. Ora il Gigli viene chiamato polo culturale per la presenza di una biblioteca per giovani, di una saletta per incontri e di un’ampia zona commerciale nella parte restante del piano terra. Il vero polo culturale sarà il commerciale che si realizzerà. Ci stupiamo nel sentire che ora il vincolo per il teatro diventa così importante da far dire al vicesindaco che ’la fruibilità della struttura da parte della cittadinanza sarà ottima e di qualità’. Cosa significa? Qualche amministratore ha detto: ’Con il grande sforzo economico di questa amministrazione, il Gigli è diventato patrimonio pubblico e tutti dobbiamo esserne orgogliosi’. Il teatro era già patrimonio di tutti noi, per questo chiedevamo di riaverlo come tale. I nostri amministratori si vantano quando invece si dovrebbero vergognare perché in realtà non hanno salvato loro il Gigli; non lo hanno restaurato e tanto meno in modo conservativo; non lo hanno riportato agli usi per cui era nato come richiesto dallo stesso Ministero; non hanno agito secondo le richieste e le aspettative dei cittadini. Ancora più grave è che una "cosa" pubblica sia stata pagata con un grosso mutuo a carico però della cittadinanza".

Nadir Tomassetti