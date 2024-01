Serata di San Silvestro, i petardi continuano a provocare danni

Notte di Capodanno senza scossoni nel Fermano, dove a parte vari soccorsi effettuati dal personale sanitario per conseguenze da abuso di alcool, non si sono registrati particolari criticità. Presenza massiccia delle forze dell’ordine, garanzia nella risposta all’emergenza sanitaria e tutela della sicurezza pubblica, sono state assicurate dalla nota professionalità dei Corpi istituzionali in servizio durante la notte e dal consolidato esercito di volontari delle pubbliche assistenze. A fronte di un intero territorio provinciale in festa e migliaia di persone di ogni età che hanno celebrato la fine del vecchio anno e l’arrivo del nuovo (nelle casa, nelle piazze e nei locali) la notte è trascorsa senza particolari difficoltà.

Sedici sono stati gli interventi effettuati dai vigili del fuoco, di cui due per principio di incendio su sterpaglie (provocati dallo sparo dei fuochi di artificio a Sant’Elpidio a Mare e Fermo) e uno per lo spegnimento di fiamme scaturite da un cestino dei rifiuti dentro al quale è stato fatto esplodere un petardo (a Porto San Giorgio). Numerose le richieste di soccorso giunte alle pubbliche assistenze, per sintomi derivanti da abuso di alcool (senza gravi conseguenze). Dunque una comunità tranquilla ed un servizio pubblico schierato a garanzia della sicurezza, hanno fatto del Capodanno Fermano, una notte di sola festa.

p.p.