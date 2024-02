Serata in onore di Battiato

Appuntamento di grande suggestione e molto atteso, quello in programma sabato alle ore 21,15 al Teatro Emiliani di Rapagnano dove andrà in scena "L’ombra della luce - Omaggio a Franco Battiato". L’omaggio sentito ad uno dei grandi maestri della musica d’autore italiana con alla voce Claudia Fofi, al violoncello Andrea Rellini e alla chitarra elettrica Paolo Ceccarelli. La volontà è quella di affrontare il vasto repertorio di Franco Battiato grazie all’intreccio della voce con la chitarra elettrica e il violoncello, con la voglia di arrangiare in un set minimale le sofisticate architetture musicali di Battiato senza sacrificarne le linee fondamentali. Un appuntamento che rientra nella programma del Teatro Emiliani in collaborazione con il Comune di Rapagnano e Amat.