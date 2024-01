Serena: "Mercato coperto da rilanciare"

Il mercato coperto di piazza Dante merita un rilancio importante. A suggerirlo Elvezio Serena, già presidente di Italia nostra, oggi attento osservatore. Parla di un luogo di ritrovo importante che perà sta perdendo commercianti e utenti: "Ritengo che il Mercato coperto di piazza Dante, per la tipologia e la professionalità degli esercenti, ma anche per la posizione strategica all’ingresso della città e con parcheggio, meriti un potenziamento e qualche iniziativa di rilancio. Per esempio dovrebbe essere stampato e diffuso un volantino mensile illustrativo dei prodotti, dei vantaggi e degli orari di apertura dei singoli negozi. Questo per informare cittadini, soprattutto fermani, ma non solo, della disponibilità di negozi di qualità, senza effettuare grossi spostamenti in auto". Serena segnala che manca totalmente una segnaletica, che può indurre residenti, ma anche turisti, a fare acquisti al Mercato Coperto comunale, come avviene in tutte le città, grandi e piccole: "Ci sarebbero spazi disponibili per altre attività: perché non promuoverli e utilizzarli? Se il cittadino trova un insieme di negozi, uno tira l’altro, che riesce a soddisfare le sue necessità non si sposta ulteriormente in auto, con benefici per l’inquinamento e la sicurezza. Per esempio si potrebbe promuovere l’apertura di negozi di vini e olio, rosticceria, macelleria, friggitoria, pasta fresca o altro. Spetta al comune intervenire, e alle associazioni di categoria recepire e collaborare, per sfruttare al meglio le potenzialità".