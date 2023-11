Serena su via Zeppilli:: "I cassonetti sono un danno estetico"

Un palazzo storico, oggi recuperato e vissuto in pieno, che va tenuto in grande considerazione. È la segnalazione di Elvezio Serena che parla di via Zeppilli e dell’ex manicomio provinciale che è oggi utilizzato come sede dell’Azienda sanitaria territoriale di Fermo, del laboratorio analisi, del punto vaccinazioni, della farmacia e di tanti altri servizi: "Da documenti e foto disponibili sul sito dell’Università di Camerino risulta che la recinzione lungo via Zeppilli, dalla parte dell’ingresso principale, sia stata realizzata nel 1903 con colonne in mattoni e ringhiera metallica. Quindi un’opera d’arte soggetta ai vincoli della Soprintendenza, di ben 120 anni". Serena racconta che alcuni anni fa, di fronte alla rinnovata recinzione, sono stati posizionati contenitori di rifiuti a scheda, uniti a tabelloni per affissioni pubblicitarie: "E’ evidente il danno estetico, e non vedo la necessità di collocare proprio lì i cassonetti dei rifiuti, visto che nelle immediate vicinanze ci sono pochi residenti. Non credo che i passanti abbiano la scheda per scaricare lì i rifiuti differenziabili, dato che dovrebbero farlo in prossimità della loro abitazione. I contenitori dei rifiuti e gli spazi per le affissioni spostateli in altro sito, nei dintorni, ad esempio sul lato opposto della strada: vanno evidenziate la bellezza e l’armonia della recinzione, ma anche delle grandi cancellate di ingresso. E’ possibile trovare una soluzione che rispetti il decoro urbano, e nello stesso tempo accontenti gli abitanti della zona". Secondo Serena, anche le poche auto parcheggiate davanti alla storica recinzione, lato sinistro dell’ingresso principale Ast, potrebbero essere posizionate dal lato opposto della strada, o nei dintorni, vista la disponibilità di spazi.