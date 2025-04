Serie C: Nuovi criteri di iscrizione, fideiussione raddoppiata a 700.000 euro

La Lega Pro ha ufficializzato i nuovi criteri da rispettare per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C, con scadenza fissata al 6 giugno, data entro la quale i club dovranno versare la tassa d’iscrizione. La modifica più rilevante riguarda l’importo della fideiussione, che subisce un drastico aumento: si passa dagli attuali 350.000 euro a ben 700.000 euro, un raddoppio che mira a garantire maggiore solidità economica ai club partecipanti. Ma questa regola non vale per le formazioni neopromosse dalla D e tra queste c’è la Samb. Confermato anche il requisito dell’indice di liquidità, che dovrà attestarsi su un valore minimo di 0,8. Le società che non riusciranno a rispettare questo parametro saranno chiamate a effettuare ulteriori versamenti per poter completare l’iscrizione. Tra gli altri obblighi, le società dovranno dimostrare di aver corrisposto regolarmente gli stipendi di aprile a tesserati e dipendenti. Sul fronte delle strutture, i club dovranno comunicare l’impianto in cui disputeranno le partite casalinghe, presentando il relativo permesso rilasciato dalla Commissione di Vigilanza. Queste misure più restrittive sono state adottate anche a causa delle numerose difficoltà emerse durante la stagione in corso in Serie C, caratterizzata da esclusioni, classifiche modificate e numerose penalizzazioni che hanno interessato tutti e tre i gironi del campionato. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro il 6 giugno, mentre il 9 la Co.Vi.So.C., Commissione di Vigilanza delle Società di Calcio, farà le sue verifiche. Entro metà giugno saranno rese note le squadre ammesse e quelle respinte dal prossimo campionato di Serie C.

La Samb intanto ieri pomeriggio ha ripreso la preparazione al Ciarrocchi dopo le vacanze pasquali. Domenica prossima è in programma il derby con la Fermana vicina al baratro della seconda retrocessione consecutiva. Palladini darà spazio a chi ha giocato meno a partire dal portiere Semprini e dal 2006 Tataranni. In casa gialloblù mancheranno il centravanti Bianchimano squalificato per una giornata e Di Silvestro infortunato. A Fermo è stata indetta la giornata Canarina, ma la trasferta è vietata ai tifosi della Samb delle Province di Ascoli Piceno, Teramo e Macerata.

Benedetto Marinangeli