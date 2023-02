Serpenti segretario Lega Aso Chienti

La sezione Lega Aso Chienti ha un nuovo segretario. Si tratta di Paolo Serpenti, consigliere comunale di Altidona, eletto all’unanimità dai partecipanti al congresso. Serpenti succede a Patrizio Moroni cui sono andati i ringraziamenti dell’assise per aver gestito per oltre tre anni, in qualità di commissario, i Comuni che compongono la sezione: Pedaso, Altidona, Lapedona, Monte Vidon Combatte, Campofilone, Monte Giberto, Petritoli, Montottone, Ortezzano, Monterubbiano, Moresco, Ponzano di Fermo, Monte Rinaldo, Monteleone di Fermo, Montelparo e Monsampietro Morico. Ad affiancare Serpenti nel Consiglio direttivo, saranno: Roberta Ferretti, commissario della Lega Giovani provincia di Fermo e Salvatore Iorio, consigliere comunale a Pedaso, città da cui proviene Sergio Angelini, anche lui membro del direttivo. "Ai neoeletti vanno i complimenti e un sincero buon lavoro per continuare il percorso di ascolto e confronto con il territorio, ritenuto imprescindibile dalla Lega – dichiarano il commissario regionale Riccardo Augusto Marchetti e provinciale Alan Petrini –. La Lega sta diventando sempre più punto di riferimento di cittadini e istituzioni".