"Serve il brand della riviera Fermana"

Giunge notizia che nelle località di mare dell’Emilia Romagna e a San Benedetto del Tronto si stanno già verificando significative prenotazioni alberghiere per l’estate le quali lasciano ben sperare per il buon andamento della prossima stagione. Secondo il presidente dell’associazione albergatori Ataf, Gianluca Vecchi, accade perché: "Quelle località raccolgono i frutti degli investimenti eseguiti negli anni a livello di promozione, per cui sono molto più conosciute e più gettonate di Porto San Giorgio, la quale a livello promozionale ancora non esiste, di conseguenza l’andamento delle prenotazioni di suo interesse è molto più lento. Speriamo che nel periodo pasquale e subito dopo la situazione si sblocchi".

Presidente, a Pasqua è previsto l’arrivo di gruppi come al solito?

"Senz’altro sì, anche se quest’anno la Pasqua è bassa, perciò molto dipende dalle condizioni meteorologiche".

Quali le aspettative per la stagione estiva?

"Sono molto fiducioso. Però, ripeto, al momento le prenotazioni vanno assai a rilento".

Avete in programma iniziative per superare il gap promozionale?

"Sta maturando l’idea di creare un brand della Riviera del Fermano perché siamo indietro rispetto ad altri. Nel frattempo effettueremo con l’Amministrazione comunale una campagna pubblicitaria a livello di social mirata su Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Toscana e Lazio. Stiamo già preparando i vari spot, le cose da fare. Partirà subito dopo la Pasqua e si terrà tra aprile, maggio e giugno. Inoltre stiamo lavorando sulla preparazione del nuovo brand e l’estate ci servirà pure per raccogliere materiale soprattutto fotografico".

Avete partecipato alla Bit?

"Ci siamo stati e con risultati tutto sommato buoni: abbiamo avuto dei contatti con delle agenzie specie dei paesi dell’Est che ci hanno chiesto delle convenzioni. Ad essere sinceri, comunque alla Bit l’impatto è stato sì positivo, ma minimale. Ci sono delle fiere molto più importanti a cui interverremo, ma quando avremo tutto quel materiale nuovo perché è inutile andar lì con quello vecchio, tra l’altro ormai quasi esaurito, pertanto lavoreremo per ripartire nel 2024 andando pure all’estero, considerato che l’aeroporto da maggio in poi ripartirà per cui promuovere la Riviera del fermano all’estero sarà più facile in presenza di possibili collegamenti, altrimenti con l’aeroporto non funzionante era anche difficile farli venire dalle nostre parti".

Silvio Sebastiani