Servigliano-Campiglione. Traffico e disagi, la media Valtenna attende ancora i lavori

Non è ancora stato finanziato il tratto della Monti – Mare che dovrebbe unire Servigliano a Campiglione di Fermo, ma resta la priorità, il sogno più atteso della popolazione della media Valtenna. Lo scorso novembre su queste pagine era stato pubblicato un servizio rivolto alla viabilità dell’area montana, gli elementi di maggiore interesse furono: la Pedemontana, la Monti – Mare nel tratto Amandola – Servigliano in parte già finanziato e la strada Valdaso.

Per quanto riguarda la media Valtenna la visione più intensa, unita ad una speranza che si rinnova di anno in anno ormai da mezzo secolo è quella di una strada a scorrimento veloce nel tratto della Monti – Mare che interessa i comuni dell’entroterra Fermano, unito alla manutenzione costante delle principali strade provinciali della zona. Una precisazione è doverosa, per quanto riguarda la Monti – Mare negli ultimi 5 anni sono stati fatti dei progressi, infatti, la Regione Marche ha finanziato la progettazione e in parte la realizzazione di due tratti di quella che sarà la principale strade di scorrimento nella direttrice est - ovest e viceversa del Fermano e più precisamente: il tratto Porto Sant’Elpidio – Campiglione di Fermo compreso di un allaccio viario di pregio architettonico per dare maggiore valore all’opera; e il tratto Amandola – Servigliano.

Parliamo di un sistema viario classificato strada a scorrimento veloce C1, ovvero una carreggiata per senso di marcia più una banchina di emergenza per una larghezza complessiva di 10,37 metri. Ovviamente nel progetto si prevedono migliorie per rendere il percorso più agevole e scorrevole. Come abbiamo già annunciato per questo tratto al momento non esiste un progetto di massima, né un finanziamento per la progettazione, e per essere più precisi i rappresentati istituzionali: sindaci, Provincia e Regione devono stabilire quello che sarà il percorso che dovrà seguire.

Sono due però le visioni più accreditate. L’ipotesi numero uno prevede che la strada a scorrimento veloce una volta giunta a Servigliano, salga leggermente verso la collina per evitare il centro abitato poi seguendo il corso del fiume Tenna sulla sponda destra raggiunga prima la zona industriale di Girola di Fermo poi si riconnetta a Campiglione di Fermo. L’ipotesi numero due, invece prevede che da Servigliano la strada scenda verso il fiume Tenna, si realizzi un ponte più idoneo che colleghi la sponda con Falerone e seguendo il fiume ed evitando i centri urbani arrivi a Campiglione di Fermo.

La cosa certa è che si tratta dell’opera viaria più attesa dalla popolazione dei comuni che si affacciano sull’attuale strada statale 239 Faleriense, visti i limiti strutturali che la stessa negli ultimi anni ha dimostrato anche sotto il profilo della sicurezza.

Alessio Carassai