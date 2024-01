Servigliano e solidarietà. Un pranzo tutto speciale

Una lunga tavola imbandita con piatti colorati, profumati e curiosi: dal falafel con cipolla caramellata al koshari con aglio orsino, al risotto al kefir caprino, fino al pollo con burro di nocciola e una basbousa scomposta. In cucina non c’erano chef stellati, ma gli allievi della ‘Scuola di Ristorazione’ ideata dall’impresa sociale Wega, guidata dal presidente Domenico Baratto, in collaborazione con la Regione Marche e il Comune di Servigliano. Proprio il sindaco Marco Rotoni non è voluto mancare. "Questa è una scuola che si muove nel silenzio – spiega Rotoni –, ma in città sappiamo tutti molto bene della sua esistenza. Quando con Baratto abbiamo pensato una scuola con percorsi diversi da quelli ordinari, non pensavamo forse a questo risultato". Infatti questa scuola è nata con l’obiettivo di intercettare giovani in dispersione scolastica e contestualmente, consegnare agli alunni strumenti per intraprendere un percorso lavorativo. "Per riuscirci – spiega Baratto – si lavora su due piani, quello della conoscenza e quello della riconquista della fiducia in sé. E questo si accompagna al ritrovato desiderio di stare insieme e collaborare". Tra le lezioni speciali rientra quella che ha portato alla realizzazione del pranzo di Natale in cui gli allievi hanno cucinato per insegnati e amministratori. Guidati dalla professoressa cuoca, Monica Peroni, i ragazzi hanno realizzato un menù che potesse raccontare qualcosa di loro stessi. "Sono entrati in queste aule che avevano tra i 14 e i 16 anni – prosegue Baratto -. Usciranno adulti e pronti al mercato del lavoro. In diversi già hanno fatto esperienze come stagisti in ristoranti, alcuni anche con primi contratti di apprendistato". Il pranzo si è concluso con in brindisi di auguri.

Alessio Carassai