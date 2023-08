Servigliano, il Torneo cavalleresco entra nel vivo con il Gams

Presentato in piazza Roma il palio del 55° Torneo cavalleresco di Castel Clementino, che andrà al rione vincitore della Giostra dell’anello in programma domenica. Il corteo è stato rappresentato dal magnifico messere Marco Rotoni, dalla dama del palio Rebecca Balducci, dai consoli, dame rionali e dagli armati. Tutto coordinato dal regista Gianluca Viozzi. Il drappo, ispirato a Van Gogh, è opera degli studenti delle terze medie della scuola Luigi Vecchiotti di Servigliano guidati dall’insegnante di arte Alessandra Antolini. "Quest’anno ci siamo ispirati al grande artista olandese Vincent Van Gogh – hanno spiegato i ragazzi –. Abbiamo immaginato il paesaggio della piana di Servigliano dipinto con pennellate evidenti e tratti corti e fugaci per rendere la bellezza immediata delle nostre campagne". E’ proprio il drappo che alimenta la passione dei rioni che inseguono il sogno di poterlo conquistare. Nel frattempo il programma del Torneo cavalleresco prosegue, oggi alle 21,30 ci sarà lo spettacolo del Gams (Gruppo alfieri e musici storici), dal titolo ‘Polo, mercanti sulla via della seta’, ispirato all’epico viaggio raccontato da Marco Polo. Il regista Gianluca Viozzi guiderà i cerimoniali legati al corteo storico e alla rievocazione con la lettura della storica pergamena del 1450, oltre alla benedizione dei cavalieri e del palio. Domenica alle 17, al campo dei giochi, prenderà il via l’attesa Giostra dell’anello con i migliori cavalieri giostranti d’Italia a contendersi il palio.