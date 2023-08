Servigliano, lo storico caffè e gelateria Mecozzi chiude dopo un secolo

"Prima di andare in pensione vogliamo lasciare nelle mani giuste la nostra storia e le nostre tradizioni". Sono le parole di Gabriele Mecozzi, titolare della ‘Gelateria, Caffetteria Mecozzi’, sita in piazza Roma di Servigliano, un’attività storica sotto molti aspetti. La gelateria oltre ad essere in funzione da più di 100 anni, rappresenta un punto di ritrovo per centinaia e centinaia di persone residenti lungo la vallata e turisti, che approfittano di gustare comodamente affacciati su una piazze di uno dei borghi più belli d’Italia un caffè, una bibita e più frequentemente un buon gelato. Infatti, Gabriele Mecozzi, che gestisce l’attività insieme alla moglie, prima di andare in pensione, vorrebbe lasciare ‘in buone mani’, un’attività ben avviata ma soprattutto un servizio apprezzato rivolto al territorio.

Una sorta di eredità morale e delle tradizioni. "Quest’attività possiede oltre 100 anni di storia – racconta Gabriele Mecozzi – io ci sono nato e cresciuto dentro. Era il 1960 quando mio padre Giulio e mio zio Giovanni rilevarono l’attività, poi grazie alla perizia di mamma Giuseppina che perfeziona una ricetta molto speciale di gelato, l’attività raccoglie i primi successi. Il segreto è semplice, prodotti di alta qualità, e un sistema di preparazione all’antica ben lontano dalle tecnologie e i tempi della grande distribuzione, che però fino ad oggi ha fatto la differenza. Sono arrivato a 62 anni fra qualche tempo andrò in pensione, ma dopo tanti anni dedicati alla gelateria, credo che sia il momento di passare il testimone. Il mio desiderio sarebbe quello di consegnare l’attività nella mani volenterose di qualcuno che voglia portare avanti questa tradizione, io mi impegnerò a fare affiancamento a tramandare ai futuri proprietari l’antica ricetta di mamma Gabriella, chi fosse interessato può passare di qui per un confronto".

a. c.