Servigliano ora si tuffa nel 1450

È la serata del corteo storico. Servigliano si cala nell’anno di grazia 1450 ed è pronto a vivere una pagina di storia. Questi saranno i momenti clou del 55° Torneo cavalleresco di Castel Clementino. Dopo lo spettacolo del Gams, oggi si parte alle 21.30, tanti eventi da seguire in piazza Roma coordinati dal regista Gianluca Viozzi. La rievocazione ripropone un fatto accaduto il 16 giugno 1450: con atto notarile venne ratificato il passaggio della piana di San Gualtiero da parte di Santa Vittoria in Matenano a Servigliano. Dopo la lettura del bando, la benedizione del palio e dei cavalieri giostranti, lo spettacolo dei musici. Il corteo storico, con oltre duecento figuranti, è composto da consoli, nobili, armati, musici e sbandieratori dei cinque rioni indosseranno abiti tratti dai dipinti dei maestri del XV secolo. Fra loro le dame del Torneo cavalleresco: Rebecca Balducci (dama del Palio), Alessia Levantesi (San Marco), Barbara Capparelli (Porta Navarra), Antonella Girardi (Porta Marina), Chiara Bartucci (Porta Santo Spirito), Sofia Morichetti (Paese Vecchio).

La voce della storia che racconterà ogni momento sarà quella di Maurizio Marinozzi, mentre Andrea Cameli sarà l’araldo. Viozzi coordina un gruppo di regia composto da Alberto Cesetti, Andrea Cameli, Walter Funari, Simone Pompozzi, Benedetta Minnetti. Il bando sarà letto da Emidio Pipponzi, mentre la pergamena del 1450 sarà scandita ad alta voce da Pietro Leombruni. Invece sarà il magnifico messere, al secolo il sindaco Marco Rotoni, ad indire i festeggiamenti: "Lu Consiglio, in segno de gaudio, de satisfactione ed perpetua gratitudine, ha deliberato de indire la corsa de l’anello a lu campo designato per la tenzone. Se faccia festa". Nel cerimoniale trovano spazio momenti molto attesi come l’ingresso in piazza delle delegazioni, l’arrivo dell’Abate di Farfa, la consegna dei ceri, l’annuncio e il giuramento dei cavalieri, la benedizione del palio. E per una notte ciascuno dei cinque cavalieri giostranti assumerà il nome della storia: Luca Innocenzi (Porta Santo Spirito) Daniele Scarponi (Paese Vecchio), Lorenzo Melosso (Porta Marina), Nicholas Lionetti (Porta Navarra) e Mario Cavallari (San Marco).

Alessio Carassai