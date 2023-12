Servizi affidati alla Ditta Proscenio per 30mila euro

Il dirigente comunale dei settori cultura, Turismo, Sport, Suap-commercio, dopo aver preo in visione la deliberazione con cui la Giunta municipale ha approvato la Prima parte della stagione teatrale 2023-24 la convenzione Amat, il progetto Proscenio Teatro, il calendario, la stagione e l’autorizzazione alla spesa. Il dirigente ha altresì preso in considerazione il fatto che a Porto San Giorgio da anni in concomitanza con la stagione di prosa, ha luogo la parallela rassegna domenicale di teatro rivolta alle famiglie, la quale fin dalla prima edizione, ha riscosso un consenso imprevisto. Ha determinato di affidare lo svolgimento dei servizi in maniera diretta e nel pieno rispetto della legge alla Ditta Proscenio teatro srls per un importo 30.950 euro oltre Iva.