Servizi di igiene urbana, domande entro il 22 febbraio

A pochi mesi dalla scadenza dell’amministrazione comunale, è stato pubblicato il bando per la gara europea per l’affidamento della gestione dei servizi di igiene urbana. Un bando che ha avuto una gestazione complessa, che è stato oggetto di rivisitazioni e aggiustamenti e, nel quale, una questione non è stata ancora puntualmente definita: quella relativa alla costruzione del nuovo ecocentro. In un primo momento, l’opera era stata prevista nel bando, poi è stata tolta contando di realizzarla col finanziamento ministeriale senonché, pur in assenza di comunicazioni ufficiali sul finanziamento, per non perdere ulteriore tempo nell’espletamento della gara d’appalto, è stata nuovamente reinserita.

"Il Comune – si legge nel bando – si riserva l’opzione di affidare all’operatore aggiudicatario i lavori di realizzazione del nuovo centro di raccolta comunale solo in caso di mancato ottenimento del finanziamento richiesto al Ministero della Transizione Ecologica per circa 386mila euro". Il bando riguarda la raccolta differenziata domiciliare ‘porta a porta’ e il conferimento dei rifiuti in discarica; lo spazzamento stradale, la gestione del centro raccolta, la pulizia della spiaggia, e altro ancora. L’importo a base d’asta per l’appalto di 5 anni (+1 di eventuale proroga a 3,2milioni) è di circa 17milioni di euro. Le domande scadono il 22 febbraio.