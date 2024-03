Servizi sociali, anticipo dal Comune

Anticipo dell’anno 2024 per servizi socio assistenziali di educazione familiare, di assistenza domiciliare e di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione degli alunni disabili. I servizi socio-assistenziali sono gestiti in forma associata con l’Ambito sociale XIX del Comune di Fermo e proprio l’Ats aveva chiesto un anticipo del 30% per il I semestre 2024. Il Comune ha wuindi versato 22.861,80 euro per il servizio di educazione scolastica e 8.078,85 euro per il servizio di educazione domiciliare.