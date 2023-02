Servizi sociali Uno sportello per i cittadini

Per facilitare l’accesso al più importante e delicato degli uffici comunali, che è quello dei servizi sociali, l’amministrazione comunale e, più specificatamente, l’assessore delegato agli stessi servizi sociali, Carlotta Lanciotti, ha istituito il Pua, il Punto Unico di accesso alla rete dei servizi sociali da parte del pubblico. Entrerà in funzione domani, lunedì 13 febbraio. Lo sportello è collocato nel front office all’interno del Cortile comunale delle Magnolie (lungomare Antonio Gramsci).

"Si tratta di un servizio gratuito, specialistico, di informazione e accompagnamento sociale rivolto a tutti i cittadini di Porto San Giorgio che hanno necessità di richiedere informazioni e trovare risposte ai bisogni in materia sociale e socio-sanitaria – spiega l’assessore Carlotta Lanciotti –. È realizzato dal Comune di concerto con l’Ambito territoriale sociale XIX".

Sarà aperto al pubblico lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18. Risponde al numero di telefono 0734.680155. Il Pua garantisce l’informazione sulle opportunità in termini di promozione sociale per la famiglia e sulle tipologie di interventi assistenziali disponibili. Il cittadino può ricevere una prima valutazione professionale del bisogno sociale e socio-sanitario e l’avvio della presa in carico attraverso l’attivazione dell’equipe di professionisti. Nel Pua ricevono in compresenza gli assistenti sociali del Comune e dell’Ambito territoriale sociale.