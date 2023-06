Servizio civico, l’amministrazione lancia un appello

Si terrà oggi una sessione straordinaria urgente del Consiglio Comunale. Il punto chiave sarà la variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025 e all’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2022. Scelte dunque che vanno ad incidere sulla programmazione amministrativa per i prossimi tre anni. Nel frattempo sempre l’amministrazione comunale ha provveduto a diffondere un invito, sia sul proprio sito ufficiale che sui social ufficiali, a tutti i cittadini rapagnesi che possono essere disponibili a svolgere il servizio civico presso il Comnune di Rapagnano. La possibilità concreta dunque di mettersi a disposizione per il bene della collettività per il decoro pubblico e anche per la manutenzione delle bellezze del proprio territorio. Chiunque fosse interessato e voglia provare l’esperienza del servizio civico può rivolgersi agli sportelli comunali per ricevere tutte le informazioni del caso.